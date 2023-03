Lecce | incendio in una masseria a Torre Chianca | fiamme divampate nel sottoscala

(Di venerdì 10 marzo 2023)in una, in provincia di. Il rogo di vaste proporzioni è divampato all’alba di oggi, 10 marzo 2023: i vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sulla via che collegaalla marina di, dove sorgeGelsi.Lehanno avuto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaReporter : A Sud della Puglia incendio distrugge due mezzi da lavoro, le fiamme in un garage di Taurisano (Lecce) - video: -

... arrestato un 37enne a Manduria Cronaca [ 09/03/2023 ], difesa stabile. Fase offensiva da ... minacce, molestie, offese e danneggiamenti, fino ad arrivare al recentedella sua auto: per ...ALLISTE () " Rubata alcuni giorni fa e ritrovata completamente carbonizzata nelle campagne, forse per ... dove i vigili del fuoco sono intervenuti in località "Le Campore" per spegnere l'...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... Basile Attualità [ 07/03/2023 ] Divampanel garage: Danni ingenti a mezzi e strutture ...

Incendio masseria Torre Chianca, Lecce: fiamme divampate dal ... Tag24

LECCE - Un incendio sulle sui cause sono in corso accertamenti è divampato nel pomeriggio a Taurisano all’interno del garage di un’abitazione in Contrada Morrone. Quando sono divampate le fiamme i pro ...TAURISANO (Lecce) - Attimi di paura nel primo pomeriggio nella periferia di Taurisano. Un incendio è divampato all'interno del garage di un'abitazione situata ...