“Le sue condizioni” Daniele Scardina | l’ultimo aggiornamento dopo l’emorragia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come sta. Il pugile, che ha un record nei professionisti di 20 vittorie (di cui 16 per ko) e una sconfitta per ko, era stato colto da un malore al termine di un allenamento in palestra a fine febbraio. King Toretto, questo il suo soprannome, stava per tornare sul ringil passaggio di categoria a mediomassimo, quando è finito in coma. Il pugile ha sentito un dolore all’orecchio e poi alla gamba ed è crollato a terrala doccia. Immediata la corsa in ospedale in codice rosso.è stato operato d’urgenza alla testa nella serata del 28 febbraio dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’Humanitas. L’operazione è stata definita “complessa”, ma è stata compiuta in tempo e “tecnicamente è riuscita”. Le suedi salute sono ...