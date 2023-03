(Di venerdì 10 marzo 2023) Pochissime righe per una notizia che è stata pubblicata da ANSA il 1 marzo. La nostra agenzia giornalistica ha titolato: Kiev: nel Mar Nero 5russe con missili Kalibr Nelle poche righe di comunicato leggiamo: Nel Mar Nero sono diventate cinque lerusse armate con missili Kalibr per un totale di 32 missili. Lo riporta il centro stampa del Comandodelle Forze Armate, citato da Unian. C’è solo un minuscolo problema, la Russia ha una sola, l’Admiral Kuznecov. Chi ha riportato la notizia su ANSA non ha verificato questa informazione e probabilmente si è fidato di una traduzione errata, infatti il comunicato su Unian riporta: Nel Mar Nero, le forze russe hanno nuovamente aumentato a cinque il numero di vettori missilistici. Secondo il centro stampa del Comando ...

Le portaerei della Marina militare russa. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione.