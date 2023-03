Le pagelle di Juventus-Friburgo 1-0 | la decide Di Maria

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la sconfitta in campionato in casa della Roma, latorna alla vittoria aggiudicandosi l’ottavo di finale di Europa League. Contro ilre l’incontro è stato il solito Angel Dicon un colpo di testa imparabile su preciso assist di Kostic. I bianconeri dominano la gara in lungo e largo dando sempre l’impressione di poter fare male da un momento all’altro. Regge la fase difensiva di untroppo sterile in avanti. Unica occasione degna di nota il calcio di punizione di Grifo terminato di poco alto sopra la traversa. Ancora tutto aperto in vista della sfida di ritorno della prossima settimana. Ecco ledi. Ledi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? Di Maria sublime ?? Fagioli chiave ?? Vlahovic non graffia ? Grifo impalpabile Le pagelle di #JuveFriburgo [??… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuventusFriburgo 1-0: Di Maria di nuovo decisivo, l'andata è dei bianconeri [?? @romeoagresti] - sportli26181512 : Juve-Friburgo, le pagelle: irrinunciabile Di Maria (7,5). Grifo sotto le aspettative (5,5): Juve-Friburgo, le pagel… - Domenico1oo777 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #JuventusFriburgo 1-0: Di Maria di nuovo decisivo, l'andata è dei bianconeri [?? @romeoagresti] https://t.… - infoitsport : Le pagelle di Juventus-Friburgo 1-0: intesa perfetta tra Kostic e Di Maria -

...00 Civitanova - Milano 3 - 0 18:00 Latina - Piacenza 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Verona 0 - 0 15:00 Sampdoria - Salernitana 0 - 0 18:00 Inter - Lecce 2 - 0 20:45 Roma -1 - 0 ...- Friburgo 1 - 0Szczesny 6: serata tranquilla per lui. Danilo 6,5 : sempre il migliore o quasi, per intensità e atteggiamento, anche per efficacia. Però era saltato a vuoto sul gol annullato a Holer. Bremer ...Ledella. Ledel Friburgo . La pagella dell'arbitro . I prossimi impegni della. Ledella. Szczesny sv Mai impegnato nel primo tempo, mai ...

Le pagelle di Juventus-Friburgo 1-0: intesa perfetta tra Kostic e Di Maria. Danilo una certezza, Vlahovic non incide Eurosport IT

La squadra di Allegri, però, nel primo tempo non aveva assolutamente sofferto. 0 – La Juventus non ha subito neanche un tiro in un primo tempo di una gara in competizioni europee per la prima volta ...Locatelli a DAZN: «Siamo sulla strada giusta. Di Maria È di un’altra categoria». Le parole del centrocampista A DAZN, Manuel Locatelli ha parlato così dopo Juve Friburgo. LOCATELLI – «Oggi la partita ...