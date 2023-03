“Le mamme soffrono sempre”: Amanda Ayala sul carico mentale delle madri (anche in vacanza) (Di venerdì 10 marzo 2023) La responsabilità dei figli ricade soprattutto sulle mamme, anche in un periodo come quello delle vacanze in cui ci si dovrebbe innanzitutto rilassare. Questo è il pensiero di Amanda Ayala, mamma di due figlie, che ne ha parlato apertamente in un video pubblicato su TikTok, diventato in breve tempo virale proprio perché sembra riguardare da vicino la situazione di molte donne. “La mamme soffrono sempre” – ha detto nel breve filmato in cui la si vede mentre parla con suo marito Efrain e sta entrando nell’auto di famiglia con i capelli bagnati e con addosso solo un asciugamano. Lei era reduce da un viaggio di una settimana organizzato insieme all’uomo e alle sue bambine, ma si era poi dimenticata di mettere in valigia i suoi vestiti, evidentemente troppo ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 marzo 2023) La responsabilità dei figli ricade soprattutto sullein un periodo come quellovacanze in cui ci si dovrebbe innanzitutto rilassare. Questo è il pensiero di, mamma di due figlie, che ne ha parlato apertamente in un video pubblicato su TikTok, diventato in breve tempo virale proprio perché sembra riguardare da vicino la situazione di molte donne. “La” – ha detto nel breve filmato in cui la si vede mentre parla con suo marito Efrain e sta entrando nell’auto di famiglia con i capelli bagnati e con addosso solo un asciugamano. Lei era reduce da un viaggio di una settimana organizzato insieme all’uomo e alle sue bambine, ma si era poi dimenticata di mettere in valigia i suoi vestiti, evidentemente troppo ...

