Le Iene | Eleazaro Rossi | “Perché non possiamo radere al suolo San Marino?” Polemica contro il comico

Le parole del comico di Forlimpopoli,Rossi, pronunciate durante l'ultima puntata del programma di Italia 1 'Le', hanno sollevato un vero e proprio polverone sul Titano. Parole che il ......del martedì con Le, che tornano oggi in prima serata su Italia 1. Belén Rodríguez è infatti al timone di una nuova puntata, affiancata, come sempre dai comici Max Angioni ,Rossi e ...Stasera 7 marzo torna Le, il programma in onda in prima serata su Italia 1. A condurlo ci sarà Belen , al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni,Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni ...

Le Iene, Eleazaro Rossi: “Perché non possiamo radere al suolo San Marino” Il Fatto Quotidiano

“Perché Putin può mandare i carri armati e noi non possiamo radere al suolo San Marino”. Voleva essere solo una battuta irriverente all’interno di un monologo ma a distanza di tre giorni le parole del ..."Perché Putin può mandare i carri armati in Ucraina e noi non possiamo radere al suolo San Marino" Il comico italiano Eleazaro Rossi ha scatenato polemiche con i suoi commenti durante la trasmissione ...