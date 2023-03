Le hypecar di Xi si fermano in Cina L’Emilia-Romagna straccia l’accordo

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) La Regione Emilia-ha revocato il contributo da 4,5 milioni di euro a Silk-Faw, joint venture sino-americana delle hypercar elettriche di lusso sportive, che aveva intenzione di insediarsi a Gavassa di Reggio Emilia con un mega polo produttivo. E contestualmente ha “to”regionale per la costruzione dello stabilimento. È il contenuto, nero su bianco, di una determina dirigenziale firmata dalla giunta regionale. Poche ore prima l’amministratore delegato Giovanni Lamorte spiegava che era in arrivo una delegazione dallaper sbrogliare la matassa. Ma è troppo tardi. Il documento, riporta l’agenzia Ansa, parla di “una volontà di rinunciare aldi insediamento e sviluppo sottoscritto in data 27 aprile 2022” da parte della stessa società. E della quale, la Regione prende ...