Le donne avanzano nella società. E lo raccontano anche i femminicidi (Di venerdì 10 marzo 2023) A ridosso e quasi a compensazione della sottolineatura sull’avanzata delle donne nella società e nei posti “di potere” in occasione dell’8 marzo, si sono ripubblicati anche i dati sui femminicidi. La fonte attendibile è la Polizia criminale, ma non si può dire che le sue informazioni siano state raccolte accuratamente. Dunque: nel 2022 i femminicidi, le uccisioni volontarie di donne “in quanto donne”, sono stati 125. Nel 2021 erano stati 119, dunque c’è stato un aumento. L’aumento viene calcolato del 12 per cento tra 2022 e 2019, quando furono 111. Il 2019 è preso come termine a quo, perché allora si varò la riforma detta del Codice Rosso, che prevedeva in particolare la tempestività dell’intervento della magistratura (e della polizia) a tutela delle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) A ridosso e quasi a compensazione della sottolineatura sull’avanzata dellee nei posti “di potere” in occasione dell’8 marzo, si sono ripubblicatii dati sui. La fonte attendibile è la Polizia criminale, ma non si può dire che le sue informazioni siano state raccolte accuratamente. Dunque: nel 2022 i, le uccisioni volontarie di“in quanto”, sono stati 125. Nel 2021 erano stati 119, dunque c’è stato un aumento. L’aumento viene calcolato del 12 per cento tra 2022 e 2019, quando furono 111. Il 2019 è preso come termine a quo, perché allora si varò la riforma detta del Codice Rosso, che prevedeva in particolare la tempestività dell’intervento della magistratura (e della polizia) a tutela delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amaryllide1 : @ninastarita Non sono gli uomini ad avere il monopolio dei posti ben pagati aenza competenza. Bastano e avanzano ce… - smrossi61_rossi : RT @HoaraBorselli: I sindacati hanno voluto festeggiare l’#8Marzo con lo sciopero dei mezzi. Lasciando per strada migliaia di donne del pop… - dolores20943592 : RT @HoaraBorselli: I sindacati hanno voluto festeggiare l’#8Marzo con lo sciopero dei mezzi. Lasciando per strada migliaia di donne del pop… - LaPinky72 : RT @HoaraBorselli: I sindacati hanno voluto festeggiare l’#8Marzo con lo sciopero dei mezzi. Lasciando per strada migliaia di donne del pop… - MaurizioBotta2 : @PasqualinaRuoc1 Quale donne quelle che ho mi bastano e avanzano. -