(Di venerdì 10 marzo 2023) Le true wireless Buds 3 in edizione specialeEdition Stormtrooper debuttano anche in Italia

Sono arrivate in Italia le Buds 3 Star Wars Edition, cioè l'edizione limitata delle Buds 3 di Xiaomi dedicata ai fan di Guerre Stellari. Tecnicamente identiche alle Buds 3 normali, design in-ear con gommino, ovvero le Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper. Nessuna novità per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma questa particolare edizione delle cuffiette è senza dubbio un gadget molto interessante per tutti i fan e disporrà di magneti in grado di mantenere al sicuro le cuffiette senza rendere difficile rimuoverle. Si segnala, inoltre, il supporto per la ricarica wireless.

Le cuffiette Xiaomi dedicate a Star Wars WIRED Italia

C’è una nuova idea regalo perfetta per tutti gli appassionati di Star Wars: Xiaomi ha infatti svelato per l’Italia le sue cuffiette true wireless in edizione speciale chiamate Xiaomi Buds 3 Star Wars ...I fan italiani della saga di Guerre Stellari possono ora acquistare su Amazon, con tanto di sconto, i nuovi auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition in edizione limitata Sono arrivate in Italia le ...