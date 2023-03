Le carte di credito a zero interessi: come funzionano e quando conviene utilizzarle (Di venerdì 10 marzo 2023) Le offerte delle banche in fatto di carte di credito si arricchiscono sempre di nuove proposte, caratterizzate da servizi innovativi o funzionalità particolari. Le carte di credito a zero interessi sono tra le novità più interessanti: si tratta di normali carte di credito che permettono di acquistare beni e servizi rimborsandoli a rate a costo zero. quando si utilizzano queste carte si può utilizzare il plafond per fare acquisti importanti o finanziare le proprie spese in modo flessibile, senza doversi preoccupare di ulteriori costi. Prima di sottoscrivere una carta di questo tipo è importante comprenderne il funzionamento e valutarne costi e rischi. Scegli la tua prossima carta di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 marzo 2023) Le offerte delle banche in fatto didisi arricchiscono sempre di nuove proposte, caratterizzate da servizi innovativi o funzionalità particolari. Ledisono tra le novità più interessanti: si tratta di normalidiche permettono di acquistare beni e servizi rimborsandoli a rate a costosi utilizzano questesi può utilizzare il plafond per fare acquisti importanti o finanziare le proprie spese in modo flessibile, senza doversi preoccupare di ulteriori costi. Prima di sottoscrivere una carta di questo tipo è importante comprenderne il funzionamento e valutarne costi e rischi. Scegli la tua prossima carta di ...

