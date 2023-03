Le bugie del Pd sul Salario minimo (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi l’avrebbe mai detto: dopo un lungo peregrinare e ampie polemiche si torna a parlare di Salario minimo. E il grottesco è che a farlo sono proprio coloro che fino a qualche mese fa avevano più di una riserva su uno degli argomenti più cari ai pentastellati. La prima proposta sul Salario minimo fu presentata dall’ex ministra Catalfo. Ma sui 9 euro lordi l’ora alzò un muro il renziano Nannicini Tanto che due giorni fa a provare a ristabilire l’ordine dei fatti è stata la senatrice M5S Mariolina Castellone: “Noi una proposta di Salario minimo l’abbiamo messa sul tavolo in tutti i governi di cui abbiamo fatto parte, ma gli alleati si sono messi di traverso, Pd compreso: ricordo che, nella scorsa legislatura, hanno presentato gli stessi emendamenti di Forza Italia. Per noi il punto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi l’avrebbe mai detto: dopo un lungo peregrinare e ampie polemiche si torna a parlare di. E il grottesco è che a farlo sono proprio coloro che fino a qualche mese fa avevano più di una riserva su uno degli argomenti più cari ai pentastellati. La prima proposta sulfu presentata dall’ex ministra Catalfo. Ma sui 9 euro lordi l’ora alzò un muro il renziano Nannicini Tanto che due giorni fa a provare a ristabilire l’ordine dei fatti è stata la senatrice M5S Mariolina Castellone: “Noi una proposta dil’abbiamo messa sul tavolo in tutti i governi di cui abbiamo fatto parte, ma gli alleati si sono messi di traverso, Pd compreso: ricordo che, nella scorsa legislatura, hanno presentato gli stessi emendamenti di Forza Italia. Per noi il punto ...

