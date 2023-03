Le Br uccidevano il maresciallo Berardi 45 anni fa | oggi come ieri | non basta denunciare il terrorismo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il 10 marzo 1978 veniva assassinato da un commando delle Brigate Rosse a Torino ilRosario, accusato di essere un servo “dello Stato imperialista delle multinazionali”., 45dopo, gli anarchici devastano Torino perlo “Stato assassino”, e neo-nazi minacciano di morte Elly Schlein (dopo che alla sorella, prima consigliera di Ambasciata ad Atene, quegli altri hanno bruciato la macchina).bisogna avere coraggio e ribadire non soltanto la denuncia verso ogni forma di violenza terroristica (comprese quelle squadriste davanti alla scuola di Firenze), ma anche l’impegno a lavorare quotidianamente per fare Repubblica, attraverso le Istituzioni e l’attività politica. Senza imbarazzi, perché non siamo così ...

"Bisogna ribadire non solo la denuncia verso ogni violenza terroristica (comprese quelle squadriste davanti alla scuola di Firenze), ma anche l’impegno a lavorare per fare Repubblica" ...In democrazia, il dissenso è importante. Però, in questo caso, non si è visto un dissenso ma solo della violenza, a volte verbale e a volte fisica ...