Le anticipazioni su secondo capitolo di Beetlejuice (Di venerdì 10 marzo 2023) Il pubblico non vede l'ora di saperne di più: Beetlejuice 2, sequel del grande cult del 1988, sta cominciando a prendere vita Beetlejuice 2: le novità sul sequel del film su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Il pubblico non vede l'ora di saperne di più:2, sequel del grande cult del 1988, sta cominciando a prendere vita2: le novità sul sequel del film su Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiaraRosa1987 : Cmq raga fateci caso. Nelle anticipazioni si parlava del televoto di lunedì come secondo finalista. Girone favorevo… - Rosy35175660 : RT @AhAhAhCheridere: Ho visto le anticipazioni.... parla di 2 provvedimenti il 1° penso sia per EdoD... ma il secondo? Daniele magari? #gfv… - AhAhAhCheridere : Ho visto le anticipazioni.... parla di 2 provvedimenti il 1° penso sia per EdoD... ma il secondo? Daniele magari? #gfvip - kim77231602 : @Miao_1196 Ma non hanno parlato di doppia eliminazione nelle anticipazioni . Però secondo me questa sera esce e poi… - lindsay_say_ : @gfvip_il ma poi c’è la clip già pronta, si vedeva nelle anticipazioni di lunedì in cui Alfonso fa il collegamento… -