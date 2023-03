Lazzari sul Napoli: “Battuta la capolista, ci ha lasciato qualcosa di positivo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Manuel Lazzari torna sulla vittoria cntro il Napoli La Lazio giocherà domani al Dall’Ara, ore 20.45, nella trasferta contro il Bologna. Manuel Lazzari, etserno dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 10 marzo 2023) Manueltorna sulla vittoria cntro ilLa Lazio giocherà domani al Dall’Ara, ore 20.45, nella trasferta contro il Bologna. Manuel, etserno dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lazzari_mets : @cmqpiena Senza zucchero: sveglia di più, maggiore e più immediato stimolo di cacca, proprietà curative per il mal… - lazzari_mets : @femme3000 Il tuo delirio me lo immagino tipo con una tazza nel lavello della cucina e una rivista magari rossa lasciata sul tavolo - yunghermzs : vittoria lazzari mi sta sul cazzo - CsvVicenza : CiSiVede in Rete con Francesca Lazzari , Consigliera di Parità della provincia di Vicenza, e Alessandra Cecconello,… - nikja_eluiza : Ma quanto mi sta sul cazzo la vittoria lazzari -