Lazzari | «Bologna? Inter battuta! Classifica Champions League corta»

Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna. Il laterale di Sarri ricorda la difficoltà del Dall'Ara, campo in cui ha perso anche l'Inter. Le sue parole ai canali ufficiali del club: «È una partita difficile, giochiamo contro una squadra che negli ultimi ed sta avendo un rendimento importante, ha battuto l'Inter, il campo è ostico, dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente per evitare di incappare in una sconfitta. La classifica in zona Champions League è molto corta.»

