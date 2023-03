Lazio | ruolo alla Ferguson per Sarri dal prossimo anno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flamanc24 : RT @AllRoundLazio: blindarlo e per dargli un ruolo sempre più centrale nella #Lazio dei prossimi anni. Sarà decisivo il finale di stagione… - flamanc24 : RT @AllRoundLazio: ?? Maurizio #Sarri potrebbe avere un ruolo “alla #Ferguson” nella #Lazio a partire dalla prossima stagione. Nonostante le… - AllRoundLazio : blindarlo e per dargli un ruolo sempre più centrale nella #Lazio dei prossimi anni. Sarà decisivo il finale di stag… - AllRoundLazio : ?? Maurizio #Sarri potrebbe avere un ruolo “alla #Ferguson” nella #Lazio a partire dalla prossima stagione. Nonostan… - Solo_La_Lazio : ?? La Repubblica ?? #Sarri 'alla Ferguson' nella #Lazio ?? Leggete qui -

Lazio, Repubblica: "Per Sarri un ruolo alla Ferguson" Solo la Lazio

Quarto infortunio dell'anno per Immobile. Il terzo consecutivo ai flessori. Ennesima tegola, che aumenta i rimpianti in casa Lazio, per non avere a disposizione una riserva di ruolo. Una… Leggi ...In regia ormai se la giocano l’uruguaiano e Cataldi, con l’ex Shakhtar finito ai margini. Dopo il Cluj non si è più visto ...