Lazio-Roma | le modalità di accredito

Leggi su seriea24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dettagli 10 Marzo 2023 Info di Servizio L’Ufficio Stampa della S.S.ricorda che le richieste distampa per la gara di Serie A TIM, in programma domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, dovranno pervenire al nuovo indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre le ore 15:00 di martedì 14 marzo 2023. Le richieste che arriveranno dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. Le richieste dovranno inoltre essere inviate su carta intestata con la firma del direttore responsabile della testata giornalistica, e dovrà essere indicato luogo, data di nascita, numero e fotocopia leggibile della tessera professionale e del documento ...