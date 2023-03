Lazio, Lazzari: «Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente» (Di venerdì 10 marzo 2023) Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel alla vigilia del match di Serie A contro il Bologna Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel. Bologna – «Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura». NAPOLI – «Abbiamo battuto la capolista e la gara ci ha lasciato qualcosa di positiva. La classifica è corta in zona Champions, non possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Manuel, esterno della, ha parlato aStyle Channel alla vigilia del match di Serie A contro ilManuel, esterno della, ha parlato aStyle Channel.– «Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Ilinhaper non fare una brutta figura». NAPOLI – «Abbiamola capolista e la gara ci ha lasciato qualcosa di positiva. La classifica è corta in zona Champions, non possiamo ...

