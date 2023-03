Lazio e Croce Rossa internazionale. Rocca col piede in due staffe (Di venerdì 10 marzo 2023) È ufficiale. Il nuovo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca manterrà la guida della Federazione internazionale Croce Rossa e Mezza Luna. Per l’ufficio stampa di Ginevra non ci sarebbe nessun conflitto d’interesse ma soprattutto l’associazione umanitaria disconosce la “neutralità ideologica”, che invece rappresenta da sempre un caposaldo dell’associazione umanitaria. Il neo governatore del Lazio, Francesco Rocca, resta alla presidenza della Federazione internazionale Croce Rossa e Mezza Luna “Secondo il nostro studio legale Francesco Rocca può mantenere il suo ruolo di presidente della Cri internazionale perché nel nostro statuto non c’è la neutralità ideologica. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) È ufficiale. Il nuovo presidente della RegioneFrancescomanterrà la guida della Federazionee Mezza Luna. Per l’ufficio stampa di Ginevra non ci sarebbe nessun conflitto d’interesse ma soprattutto l’associazione umanitaria disconosce la “neutralità ideologica”, che invece rappresenta da sempre un caposaldo dell’associazione umanitaria. Il neo governatore del, Francesco, resta alla presidenza della Federazionee Mezza Luna “Secondo il nostro studio legale Francescopuò mantenere il suo ruolo di presidente della Criperché nel nostro statuto non c’è la neutralità ideologica. ...

