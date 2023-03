Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OTMeds : ??Esprimiamo il nostro sostegno al quotidiano ????@DomaniGiornale, che è sottoposto a una pressione inaccettabile da p… - graziano_delrio : Col nuovo #redditodicittadinanza ridotti importi e tempi, aumentati paletti e limitazioni. I soldi risparmiati serv… - Antonio_Tajani : #Padova Conferenza degli addetti scientifici e spaziali ????. Ambasciatori della nostra conoscenza, custodi del saper… - Vinicio71472086 : RT @byoblu: Il nuovo decreto prevede pene più severe e regola i flussi. L'obiettivo è seguire il piano UE per abbassare il costo del lavoro… - TV7Benevento : Lavoro: Pd, 'da governo deregulation tempo determinato per maggiore precarietà' - -

Abbiamo prodotto oltre 200 documenti a supporto dell'attività di Parlamento e, attraverso pareri, audizioni, documenti di osservazioni e proposte, ma anche i rapporti sul mercato dele ..."Noi - osserva - facciamo il nostrodi parlamentari, se ildopo l'incardinamento lo ha fatto proprio sono felicissimo. Insistere serve". "Non ho ancora visto il dl ma nel comunicato si ...... nella conferenza stampa di presentazione dell'assise dal titolo "Ilcrea il futuro". ... Nel 2010, con Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, "partecipò Gianni Letta a nome del", ha detto. I ...

Cambiano i contratti a termine: il governo per la deregulation la Repubblica

In campo 320 milioni di euro ai Comuni per l'efficientamento degli edifici pubblici, mentre il governo pensa a una rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, favorendo le rinnovabili.Mano sinistra sulla Costituzione della Repubblica popolare cinese; pugno destro levato, per ricordare a tutti che Pechino è governata dall’unico Partito comunista al mondo che abbia avuto successo, ch ...