Lavori coi fondi Pnrr affidati a parenti e amici: il Tar ordina di fornire i documenti all'azienda dell'eurodeputato di Forza Italia Patriciello (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora forse si capirà qualcosa in più di come il Neuromed dell'eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello sia riuscito ad aggiudicarsi contributi pubblici del Pnrr per un progetto sanitario e poi abbia spacchettato i Lavori edili necessari in tre lotti, affidandoli ad altre società tra cui quella dei fratelli del patron, quella di nipoti e cognata e quella dei figli di un politico da sempre suo amico. Il Tar del Molise ha infatti accolto in parte il ricorso del consigliere regionale del M5s Andrea Greco contro il rifiuto di un'istanza di accesso agli atti presentata a settembre per fare chiarezza su alcune vicende riguardanti il Neuromed, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) con sede a Pozzilli, in provincia di Isernia, imponendo di fornire

