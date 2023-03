Lavoratori in nero e 20 kg di alimenti sotto sequestro: maxi multa per un ristorante cinese di Roma (Di venerdì 10 marzo 2023) maxi-multa per la titolare di un ristorante cinese nel cui esercizio sono state riscontrate una serie di violazioni. La sanzione comminata alla donna ammonta a oltre 20mila euro. È stato nell’ambito di controlli svolti dai carabinieri che sono state rilevate notevoli irregolarità all’interno di locale di ristoro della Capitale, di fronte alle quali le forze dell’ordine hanno comminato la multa, ma anche chiesto all’autorità competente di procedere alla chiusura del locale. Quali sono state le violazioni riscontrate nel ristorante cinese Le attività dei militari sul territorio e sugli esercizi commerciali vengono svolti costantemente al fine di verificare la qualità dei prodotti messi in vendita e anche il rispetto delle normative imposte sulla vendita di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023)per la titolare di unnel cui esercizio sono state riscontrate una serie di violazioni. La sanzione comminata alla donna ammonta a oltre 20mila euro. È stato nell’ambito di controlli svolti dai carabinieri che sono state rilevate notevoli irregolarità all’interno di locale di ristoro della Capitale, di fronte alle quali le forze dell’ordine hanno comminato la, ma anche chiesto all’autorità competente di procedere alla chiusura del locale. Quali sono state le violazioni riscontrate nelLe attività dei militari sul territorio e sugli esercizi commerciali vengono svolti costantemente al fine di verificare la qualità dei prodotti messi in vendita e anche il rispetto delle normative imposte sulla vendita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Lavoratori in nero e 20 kg di alimenti sotto sequestro: maxi multa per un ristorante cinese di Roma - kaganovich_77 : RT @TRlBVNVS_PLEBIS: @kaganovich_77 forza schiavile in nero totalmente privi di conoscenze sui diritti dei lavoratori* la forza lavoro sono… - TRlBVNVS_PLEBIS : @kaganovich_77 forza schiavile in nero totalmente privi di conoscenze sui diritti dei lavoratori* la forza lavoro s… - lasiciliait : Catania, carenze igienico sanitarie, lavoratori in nero e dehor illegale: raffica di sanzioni per un ristorante all… - blogsicilia : #notizie #sicilia In un ristorante catanese 3 lavoratori in nero e irregolarità, 60mila euro di multa e denuncia -… -