L'Autorità nucleare francese ordina a Edf di ispezionare 56 centrali dopo i problemi all'impianto di Pleny (Di venerdì 10 marzo 2023) L'Asn, L'Autorità di vigilanza francese sulla sicurezza nucleare, ha ordinato a Électricité de France (Edf) di ispezionare circa 200 saldature di tubi nei 56 reattori nucleari che gestisce. La decisione segue la scoperta di qualche giorno fa di nuove crepe nella struttura di Pleny 2, in Normandia, chiusa in via precauzionale. problemi sono stati riscontrati anche nella centrale di Cattenom 3 in Mosella. Edf per ora non commenta ma nei giorni scorsi la società, una sorta di Enel francese controllato al 93% dal governo transalpino, ha affermato che le nuove crepe sono riconducibili all'usura termica che si produce quando acqua molto calda e molto fredda si incontrano all'interno dei tubi, provocandone dilatazione e contrazione. Alla base dell'eccessiva ...

