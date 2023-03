Laura Pausini Un Buon Inizio testo e significato del nuovo singolo (Di venerdì 10 marzo 2023) Laura Pausini Un Buon Inizio testo e significato. La cantante romagnola dopo il successo del suo triplo concerto per il mondo è tornata e lo fa annunciando una canzone intensa, vera, con cui mette fine ad una crisi di produzione artistica dove negli ultimi tre anni non era riuscita a produrre alcuna canzone. Torna e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)Un. La cantante romagnola dopo il successo del suo triplo concerto per il mondo è tornata e lo fa annunciando una canzone intensa, vera, con cui mette fine ad una crisi di produzione artistica dove negli ultimi tre anni non era riuscita a produrre alcuna canzone. Torna e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Tre concerti in giro per il mondo in 24 ore per festeggiare i 30 anni della Solitudine. Oggi per @laurapausini è un… - WARNERMUSICIT : ‘Un buon inizio’ / ‘Un buen inicio’ il nuovo singolo di Laura Pausini fuori ovunque il 10 Marzo! ??? Presalva ora:… - IlContiAndrea : #LauraPausini “Ho provato sperimentazioni vocali, ho provinato alcune canzoni, una era di Mahmood. Non era il mio,… - Chemdevil : @vaffanghoulo Oddio, una volta mio padre mi ha stupito accompagnandomi all’aeroporto cantando Laura Pausini ???? - Alessia061 : RT @PausiniCharts: ITUNES CHART LAURA PAUSINI ? 'Un buon inizio' #4 Italy ???? #41 Brasil ???? #46 México ???? #33 Spain ???? -