Laura Pausini svela quanti uomini ha avuto nella sua vita

Laura Pausini si è lasciata andare ad alcune confessioni piccanti nel corso di un'intervista rilasciata al programma televisivo spagnolo "El Hormiguero". La cantante cresciuta a Solarolo ha confessato con quanti uomini ha fatto sess0 in vita sua.

"Non ho mai avuto l'avventura di una notte"

"Ho fatto l'amore solo con tre persone – ha confidato – Non l'ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Non ho mai avuto l'avventura di una notte". Alla luce di questa rivelazione non è difficile ricostruire la vita sentimentale dell'artista che dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti. Dal 2002 al 2004 è stata fidanzata con Gabriele Parisi, ...

