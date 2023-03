Laura Pausini racconta Un Buon Inizio e l’incontro con Riccardo Zanotti: “Mi ha dimostrato grande affetto” (Di venerdì 10 marzo 2023) Esce oggi Un Buon Inizio, il nuovo singolo di Laura Pausini scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Un brano che nasce da anni di riflessioni profonde e cambiamenti nella vita di Laura Pausini, dopo ascolti e scritture importanti che l’hanno portata a provinare anche canzoni di altri. Tra queste, Un Buon Inizio, un brano scritto da Zanotti a cui la Pausini ha chiesto di rimettere mano. Così, i due si sono conosciuti e si sono ritrovati in studio di registrazione. “Ho cercato di trovare risposte nelle mie ricerche e dopo un anno di ascolti e scritture mi sono accorta di non aver trovato risposte alle mie inquietudini. Allora ho chiamato Jacopo Pesce, gli ho ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Esce oggi Un, il nuovo singolo discritto condei Pinguini Tattici Nucleari. Un brano che nasce da anni di riflessioni profonde e cambiamenti nella vita di, dopo ascolti e scritture importanti che l’hanno portata a provinare anche canzoni di altri. Tra queste, Un, un brano scritto daa cui laha chiesto di rimettere mano. Così, i due si sono conosciuti e si sono ritrovati in studio di registrazione. “Ho cercato di trovare risposte nelle mie ricerche e dopo un anno di ascolti e scritture mi sono accorta di non aver trovato risposte alle mie inquietudini. Allora ho chiamato Jacopo Pesce, gli ho ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (10 Marzo 2023) #NewMusicFriday

Laura Pausini - Voto 6,30 - Laura si muove con il suo pop tra melodie e suoni contemporanei. Il suo cantato è intonso e come al solito è un buon ...

Un buon inizio, Laura Pausini martedì 14 a Radio Lombardia

È uscito oggi in tutto il mondo "Un buon inizio / Un buen inicio", il nuovo singolo di Laura Pausini, già anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la maratona live per celebrare i trent'anni di carriera della ...

Laura Pausini è tornata, ecco il video di 'Un buon inizio'

Scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, e si sente, 'Un buon inizio' segna il ritorno in radio di Laura Pausini, a 30 anni dall'esordio. Sono 10 anni, ovvero dai tempi di Limpido feat. Kylie Minogue, che Laura Pausini non conquista la vetta della classifica italiana dei singoli.

Disponibile il nuovo singolo di Laura Pausini

È finalmente disponibile in tutto il mondo Un buon inizio/Un buen inicio in uscita per Atlantic Warner e inserito nelle principali playlist globali, il nuovo singolo di Laura Pausini, già anticipato ...