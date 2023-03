"Lascerò quando..." rivelazione di Francesco sulle dimissioni: cardinali avvisati (Di venerdì 10 marzo 2023) Papa Francesco è pronto a dare le dimissioni se dovesse accorgersi di non essere più lucido, se dovesse avvertire "una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni". Il Pontefice è tornato sulle sue condizioni di salute in una intervista a Rsi, la televisione svizzera italiana. Cosa può portarlo a dimettersi? "Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… chiedo alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua va bene. Ma per favore: gridate a tempo", racconta il Pontefice al giornalista Paolo Rodari. "Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Papaè pronto a dare lese dovesse accorgersi di non essere più lucido, se dovesse avvertire "una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni". Il Pontefice è tornatosue condizioni di salute in una intervista a Rsi, la televisione svizzera italiana. Cosa può portarlo a dimettersi? "Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… chiedo alle persone che mi conoscono, anche ad alcuniintelligenti. E mi dicono la verità: continua va bene. Ma per favore: gridate a tempo", racconta il Pontefice al giornalista Paolo Rodari. "Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo ...

