Lancia la droga dalla finestra durante perquisizione | preso 20enne

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio undel posto già sottoposto ai domiciliari.unanella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 37 dosi di cocaina, 15 grammi di hashish e 120 euro ritenuti provento illecito. Ha provato are una parte dello stupefacentema a raccoglierla c’erano altri militari, già posizionati attorno allo stabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca #TorredelGreco Lancia droga dalla finestra, ma la afferrano i carabinieri - himeralive : I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne, accusato di detenzione ai fini di spacci… - live_palermo : #Palermo, molla la #droga e lancia sedia contro i carabinieri: arrestato in via #Candelai - MGBonollo : La destra lancia una battaglia senza confine agli scafisti. Un po' come pensare che il traffico di quintali di drog… - pozzuolinews24 : Arrestano anche una donna e sequestrano 50mila euro, la metà sotto al materasso -

...dove si trovano spacciatori al pari di una. Volontariamente, dunque, i giovani vanno incontro a questa pericolosa tendenza dimostrando di non aver nessun controllo . Il racconto di Fedez...Molla lae tenta la fuga a piedi. Un 49enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo. E' successo nella zona di via Candelai. L'uomo è ora accusato di detenzione ai fini di ...L'uomo qualche giorno fa è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in quanto, in preda ai fumi di alcool e, ha cercato di aggredire gli agenti di una Volante intervenuti dopo ...

Castellammare di Stabia: lancia la cocaina dalla finestra ma trova i ... Positanonews

A Castellammare lancia la cocaina dalla finestra ma trova i carabinieri a raccoglierla. 20enne in manette per droga. I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato ...CASTELLAMMARE DI STABIA – I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Emmanuel Del Gaudio, 20enne del posto già ...