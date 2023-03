Lampedusa, quasi 2mila sbarchi in un giorno: nella notte salvate in acqua 42 persone (Di venerdì 10 marzo 2023) Lampedusa, gli sbarchi nelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota 2mila persone, una situazione al collasso per l' hotspot locale. nella notte, poi , si è rischiata l'ennesima tragedia: un barchino con ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023), glinelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota, una situazione al collasso per l' hotspot locale., poi , si è rischiata l'ennesima tragedia: un barchino con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BellagambaLina : RT @RescueMed: ??Nelle ultime 24 ore, quasi 1.200 persone sono sbarcate a #Lampedusa. La maggioranza arriva da #Sfax a bordo di imbarcazio… - aperegina61 : RT @LaStampa: Gli sbarchi non si fermano: quasi 2mila migranti a Lampedusa, un altro centinaio a Brindisi - MarcoGerva1968 : RT @LaStampa: Gli sbarchi non si fermano: quasi 2mila migranti a Lampedusa, un altro centinaio a Brindisi - LaStampa : Gli sbarchi non si fermano: quasi 2mila migranti a Lampedusa, un altro centinaio a Brindisi - binottofranco : @LegaSalvini Mentre Giorgia e Matteo cercano gli scafisti in quasi tutto il globo terraqueo,a Lampedusa gli scafist… -