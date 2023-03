Lampedusa al collasso | un altro naufragio È record di arrivi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nessuna tregua per: une il rischio di una nuova strage di migranti quando nella tarda serata di ieri un barchino con 42 migranti, fra cui 5 donne e 1 minore, è naufragato in acque Sar italiane. In soccorso prima l'equipaggio di un peschereccio tunisino: quando la Guardia costiera ha recuperato i naufraghi, la barca era già affondata. L'hotspot dell'isola è di nuovo alcon decine di sbarchi e vittime. Solo nella giornata di ieri 21 sbarchi in poche ore: 17 durante la notte con l'approdo di 705 migranti e altri 180 su 4 barchini ieri mattina. Si aggiungono ai 470 soccorsi mercoledì a bordo di 13 barchini. Quindi 1.355 persone in pochi giorni. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari di: Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa ...