Lamezia | mons Parisi accoglie la reliquia di Santa Rita a Santa Maria Maggiore

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Il Signore non impone nulla. Indica, una, due, tre strade possibili e, poi, noi dobbiamo scegliere: il percorso nasce dal cuore di Dio e alla fine torna dentro il cuore di Dio”. Così il Vescovo,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Lamezia, mons. Parisi celebra coi giovani la liturgia penitenziale di Quaresima - corrierelamezia : Lamezia, mons. Parisi celebra coi giovani la liturgia penitenziale di Quaresima - - unitalsi_stampa : Mons Parisi (Lamezia Terme) ai giovani #Unitalsi Calabria, 'contribuite attivamente a trasformare la storia dell'um… -

"Il Signore non impone nulla. Indica, una, due, tre strade possibili e, poi, noi dobbiamo scegliere: il percorso nasce dal cuore di Dio e alla fine torna dentro il cuore di Dio". Così il Vescovo, ...Così il vescovo di. Serafino Parisi, alla celebrazione eucaristica per l'arrivo della reliquia di Santa Rita nella parrocchia di Santa Maria Maggiore dove resterà fino al 19 marzo. "...Così il vescovo diTerme,. Serafino Parisi, ai giovani della diocesi lametina, in occasione della liturgia penitenziale di Quaresima promossa dal Servizio diocesano di pastorale ...

Diocesi: Lamezia, arrivo della Reliquia di Santa Rita nella ... Servizio Informazione Religiosa

“Il Signore non impone nulla. Indica, una, due, tre strade possibili e, poi, noi dobbiamo scegliere: il percorso nasce dal cuore di Dio e alla fine torna ..."Il nostro grande dramma è proprio questa pretesa di una umanità che si illude di poter bastare a se stessa e, quindi, esclude Dio dalla sua vita, come se Dio impedisse di vivere, di esprimersi, di sp ...