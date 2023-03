L' ambizione atomica dell' Arabia Saudita

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 marzo 2023) Riad punta sul nucleare. La sua economia è troppo sbilanciata sul commercio del petrolio, così attraverso accordi con Paesi «scomodi» (come la Cina), cerca di dotarsie tecnologie per ricavare uranio e sviluppare potenti alternative energetiche. Ma anche armi che possano contrastare l’arcinemico Iran, ora vicino alla bomba definitiva. Ormai Riad ne è certa: senza un’alternativa alle risorse energetiche fossili l’e l’intero Golfo Persico sono perduti. È per questo che il principe ereditario Mohammed bin Salman e il suo ministro’Energia Abdulaziz bin Salman Al Saud stanno tessendo una doppia strategia. Una che punta, da un lato, ad accordi internazionali per dotarsi del know how tecnologico finalizzato ad agganciare la corsa verso la produzione di energia nucleare «pulita», dall’altro per rendersi ...