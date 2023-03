«L’Agricoltura Digitale trainata dalla “nuova leva”», l’intervista a Vito Sanitate (co-fondatore di Agriverse) (Di venerdì 10 marzo 2023) Quando si parla di Agricoltura Digitale, concetto che ancora non ha ancora uno standard univoco e universale, spesso si fa riferimento esclusivamente alle tecnologie di precisione messe a disposizione degli agricoltori per implementare e supportare l’attività all’interno delle colture. In realtà questa espressione deve necessariamente essere più ampia, andando a toccare anche tutte le altre implicazioni reali e concrete, come quelle relative alla gestione (non solo economico-finanziaria) di un’azienda o un impresa agricola. E in Italia c’è una realtà pugliese che ha investito per creare una suite gestionale (con tanto di app) in grado di dare un supporto tecnico agli imprenditori (piccoli, medi o grandi) del settore. Parliamo di Agriverse, nata da un’idea di Vito Sanitate e Giangrazio Del Vento. LEGGI ANCHE > Anche ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 marzo 2023) Quando si parla di Agricoltura, concetto che ancora non ha ancora uno standard univoco e universale, spesso si fa riferimento esclusivamente alle tecnologie di precisione messe a disposizione degli agricoltori per implementare e supportare l’attività all’interno delle colture. In realtà questa espressione deve necessariamente essere più ampia, andando a toccare anche tutte le altre implicazioni reali e concrete, come quelle relative alla gestione (non solo economico-finanziaria) di un’azienda o un impresa agricola. E in Italia c’è una realtà pugliese che ha investito per creare una suite gestionale (con tanto di app) in grado di dare un supporto tecnico agli imprenditori (piccoli, medi o grandi) del settore. Parliamo di, nata da un’idea die Giangrazio Del Vento. LEGGI ANCHE > Anche ...

