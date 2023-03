Laggiù qualcuno mi ama, Massimo Troisi e il suo blues nel documentario di Mario Martone (Di venerdì 10 marzo 2023) di Erika Basile “Tu dimmi quando quando…”: un cerchio che si chiude, lo stacco improvviso e la musica di Pino Daniele che condensa, d’un tratto, emozioni e pensieri accumulati in 128 minuti densi, vissuti avvertendo la presenza fisica di Massimo Troisi. In quel tempo sospeso, è stato lì accanto a noi. A pensarci bene, non se n’è mai andato. Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone è un’avventura emozionante nei luoghi fisici, affettivi e creativi di Massimo Troisi. Le riflessioni del regista, che sceglie di mettersi davanti alla telecamera, si intrecciano con le voci di Paolo Sorrentino, Salvo Picarra, Valentino Picone, Francesco Piccolo, Goffredo Fofi. Ma è soprattutto Anna Pavignano, cosceneggiatrice di quasi tutti i film di Troisi, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) di Erika Basile “Tu dimmi quando quando…”: un cerchio che si chiude, lo stacco improvviso e la musica di Pino Daniele che condensa, d’un tratto, emozioni e pensieri accumulati in 128 minuti densi, vissuti avvertendo la presenza fisica di. In quel tempo sospeso, è stato lì accanto a noi. A pensarci bene, non se n’è mai andato.mi ama diè un’avventura emozionante nei luoghi fisici, affettivi e creativi di. Le riflessioni del regista, che sceglie di mettersi davanti alla telecamera, si intrecciano con le voci di Paolo Sorrentino, Salvo Picarra, Valentino Picone, Francesco Piccolo, Goffredo Fofi. Ma è soprattutto Anna Pavignano, cosceneggiatrice di quasi tutti i film di, ...

Mixed by Erry e Laggiù qualcuno mi ama Per chi ha vissuto a Napoli nell'epoca di fine secolo di un millennio agli sgoccioli, guardare i film Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone e Mixed by Erry di Sydney Sibilia è come sfogliare un vecchio album di fotografie, di quelli che oggi difficilmente si compongono. Nell'elenco di Amarcord si ... Arte, si è spento a 91 anni Tonino Casula. Ritratto di uno sperimentatore che amava sorprendere Arriva qualcuno e gli chiede: "Ha perso qualcosa" "Sì, ho perso la chiave", risponde. "Ma l'ha persa qui", chiede ancora. "No no, l'ho persa laggiù". "Ma allora perché la cerca qui", domanda. "... LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA Cineasta, quest'ultimo, di cui enricoghezzi (giustamente avvicinato, in Laggiù qualcuno mi ama , a Troisi per come, negli stessi anni, si lanciava in un'ipotesi di scrittura cinematografica al di là ...