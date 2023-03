Lagarde | Gentiloni | Visco e gli altri | un coro in cui ognuno canta come più gli aggrada

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 marzo 2023) Peccare di eccesso di zelo talvolta può essere utile quando non proprio necessario. In questi giorni, in occasioni diverse, in patria e fuori, quegli italiani di qualità che si occupano di economia ai vertici di diverse istituzioni stanno facendo sentire ben impostata la propria voce. Fatto ancora più rilevante è che ciò sta avvenendo sia da parte di chi si occupa di quella scienza per un incarico tecnico, sia di chi lo fa per un mandato politico. Partendo da una comune osservazione di quanto sta accadendo in ambito EU, precisamente da quanto sta mettendo in atto la Bce, viene fuori facilmente un’ affermazione. Se la Presidentesi occupasse anche di filosofia, certamente potrebbe essere definita una sofista post litteram. È noto che sta annunciando urbi er orbi che la banca da lei presieduta seguirà una politica di rincaro del costo dell’ euro a colpi di 50 ...