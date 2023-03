L’aereo pesa troppo, sei volontari restano a terra: «250 euro se scendete». Cosa è successo sul Londra-Linate (Di venerdì 10 marzo 2023) Il forte vento e un aeroporto con molte restrizioni hanno spinto l’equipaggio di un volo Ita Airways London City (lo scalo cittadino di Londra)-Milano Linate a chiedere ad alcuni passeggeri di scendere Leggi su corriere (Di venerdì 10 marzo 2023) Il forte vento e un aeroporto con molte restrizioni hanno spinto l’equipaggio di un volo Ita Airways London City (lo scalo cittadino di)-Milanoa chiedere ad alcuni passeggeri di scendere

