Ladro perde scarpa, arrestato grazie al DNA estrapolato dai RIS (Di venerdì 10 marzo 2023) Ladro d'appartamento, perde la scarpa durante la fuga, arrestato due anni dopo grazie al DNA estrapolato dai Carabinieri. Nel corso della mattinata di ieri, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio (BN) hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un cittadino 37enne di nazionalità serba, allo stato gravemente indiziato, in ...

