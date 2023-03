La vita privata di Loretta Goggi: dal marito alla malattia (Di venerdì 10 marzo 2023) Loretta Goggi torna a distanza di anni alla conduzione di uno show tutto suo: venerdì 10 marzo 2023 va in onda la prima puntata (di quattro) del suo “Benedetta primavera”, titolo che ribalta quello della sua celeberrima canzone... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 marzo 2023)torna a distanza di anniconduzione di uno show tutto suo: venerdì 10 marzo 2023 va in onda la prima puntata (di quattro) del suo “Benedetta primavera”, titolo che ribalta quello della sua celeberrima canzone...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carmela49485550 : @TurchiIl E vi assicuro che lei la vissuta, non sapete cosa ha dentro demet, aldilà che sia una brava attrice ma le… - _Terry_703 : RT @__Fabiana___: Augurare a Oriana, che è stata picchiata e abusata psicologicamente per 4 anni, un altro uomo tossico come Daniele, che l… - claudiocostan98 : @GenCar5 Non toccheranno quella parte ma la speciale per integrazione, quella riconosciuta nel caso in cui l'espuls… - CRosina2 : RT @luca197745: @Tommasocerno @fattoquotidiano Qualé il problema? Solo perché è candidato con fratelli ditalia? Parte tutto da lì a me non… - aamadio_l : @Tommasocerno @fattoquotidiano Mi auguro che venga eletto perché ho molta stima di Lui come politico, la sua vita p… -