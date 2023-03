La tua casa è a rischio pignoramento | Controlla subito, scatta l’emergenza da nord a sud (Di venerdì 10 marzo 2023) Attento al rischio pignoramento casa: oggi ti capita con grande facilità. Vediamo cosa sta succedendo agli italiani. Purtroppo al giorno d’oggi le famiglie che non ce la fanno ad andare avanti sono tantissime e il rischio di vedersi casa pignorata non è così remoto. Il Covid ha avuto un effetto pesante sull’economia italiana ed ora lo stop del superbonus che sta mettendo nei guai famiglie e imprese. casa a rischio pignoramento – ILovetradingCome se non bastasse sta per arrivare anche la direttiva case green che costringerà le famiglie a spendere un mare di soldi per l’adeguamento energetico. Tante stangate che mettono nei guai gli italiani Proprio la stretta sul superbonus e le spese che molti giudicano folli richieste dall’Unione Europea rischiano di ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 10 marzo 2023) Attento al: oggi ti capita con grande facilità. Vediamo cosa sta succedendo agli italiani. Purtroppo al giorno d’oggi le famiglie che non ce la fanno ad andare avanti sono tantissime e ildi vedersipignorata non è così remoto. Il Covid ha avuto un effetto pesante sull’economia italiana ed ora lo stop del superbonus che sta mettendo nei guai famiglie e imprese.– ILovetradingCome se non bastasse sta per arrivare anche la direttiva case green che costringerà le famiglie a spendere un mare di soldi per l’adeguamento energetico. Tante stangate che mettono nei guai gli italiani Proprio la stretta sul superbonus e le spese che molti giudicano folli richieste dall’Unione Europea rischiano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La tua casa non è dove sei nato. Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga.” Nagib Mahfuz - Premio Nobel… - GiovaQuez : “Sta a casa tua che tanto muori lo stesso ma almeno tra gente che ti conosce e parla la tua lingua” #propagandalive - mathi_sandouno : @GraziaDeNicola1 Che poi voglio sperare che non lo abbia fatto apposta ma ragazzi la piastra sulla sedia Magari a… - RlCKlB : RT @Inverno1407: @DaveSpim @putino 'Non ti piace che la mafia appicchi il fuoco a casa tua? Trasferisciti!' Quando leggo commenti come il… - ShitPutin : @DomenicoGiuffr6 @HoaraBorselli È italiana, casa sua è la stessa tua. Ignorante. -