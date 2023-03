La tecnica narra il vegetale | con i pensieri edibili di Niko Romito

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 marzo 2023) È una scalata alla montagna, il menu di. È un Everest che ti si para davanti e non ti lascia scelta: salire, e tentare di comprendere una cucina che è sentimento e assoluto, che è conquista e pensiero. Sensazione e improvviso. L’amaro e il piccante come fil rouge, astringenza e prove da superare. L’acido anestetizza l’amaro. Il dolce e rassicurante, il sapido, sono sapori che non percorriamo. Una cena nel tristellato di Castel di Sangro, cuore dell’Abruzzo e centro dell’Italia, uno dei posti meno raggiungibili ma più desiderati dai gourmet del mondo, è un percorso entusiasmante e mai scontato, accompagnati da un servizio preciso, didascalico e discreto, guidato dalla vulcanica e concreta sorella dello chef, Cristiana, che sa accogliere senza mai mettersi in mezzo tra noi e le portate che si susseguono a ritmi sostenuti. Il menu ...