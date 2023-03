La svolta degli Alpini, arriva il manuale contro le molestie sulle donne ai raduni: stop a fischi e frasi allusive (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo lo scoppio del caso sulle presunte molestie degli Alpini durante il raduno di Rimini, l’associazione Nazionale Alpini ha presentato un manifesto e un manuale contro le molestie sulle donne. «La società non tollera più le battute e i gesti a sfondo sessuale. Giudicare chi subisce, girarsi dall’altra parte sono reazioni sbagliate», è uno dei punti del manifesto titolato #controlemolestie. «L’uguaglianza piena tra uomo e donna è la vera base di una cultura del rispetto», si legge in un altro. Oltre al manuale, sono previsti diversi incontri di sensibilizzazione nelle 80 sezioni nazionali degli Alpini. A curare il progetto è stata ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo lo scoppio del casopresuntedurante il raduno di Rimini, l’associazione Nazionaleha presentato un manifesto e unle. «La società non tollera più le battute e i gesti a sfondo sessuale. Giudicare chi subisce, girarsi dall’altra parte sono reazioni sbagliate», è uno dei punti del manifesto titolato #le. «L’uguaglianza piena tra uomo e donna è la vera base di una cultura del rispetto», si legge in un altro. Oltre al, sono previsti diversi incontri di sensibilizzazione nelle 80 sezioni nazionali. A curare il progetto è stata ...

