La Svezia del sesso libero era un'illusione (Di venerdì 10 marzo 2023) #1792 La Svezia, ve la ricordate la Svezia? Non la nazione vera ma quella Svezia immaginaria che, intorno agli anni Settanta e Ottanta, veniva vagheggiata come terra promessa di diritti avanzatissimi e di sfrenate libertà sessuali. Una Svezia ideale in cui non esisteva scandalo né vergogna, una Svezia traboccante di bionde pronte a soddisfare desideri con naturalezza, una Svezia paradiso terrestre dell’orgasmo permanente effettivo. Bene, il King’s College London ha stabilito quale sia il paese con la mentalità più aperta al mondo, in base alla percentuale di cittadini che considerano accettabili pratiche fra cui il divorzio, l’omosessualità, l’aborto e il sesso libero. E sapete qual è, alla fine? La Svezia, proprio la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) #1792 La, ve la ricordate la? Non la nazione vera ma quellaimmaginaria che, intorno agli anni Settanta e Ottanta, veniva vagheggiata come terra promessa di diritti avanzatissimi e di sfrenate libertà sessuali. Unaideale in cui non esisteva scandalo né vergogna, unatraboccante di bionde pronte a soddisfare desideri con naturalezza, unaparadiso terrestre dell’orgasmo permanente effettivo. Bene, il King’s College London ha stabilito quale sia il paese con la mentalità più aperta al mondo, in base alla percentuale di cittadini che considerano accettabili pratiche fra cui il divorzio, l’omosessualità, l’aborto e il. E sapete qual è, alla fine? La, proprio la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRIPUDIO A ÖESTERSUNDDDD?????? In Svezia, una favolosa Dorothea Wierer vince la 15km individuale di Coppa del Mondo!… - ItaliaTeam_it : Noi pazzi di loro due ?? Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci hanno regalato una doppietta storica nella 15km individ… - MarianoGiustino : La #Turchia riprende i colloqui del Meccanismo congiunto con #Finlandia e #Svezia per la loro adesione alla #NATO.… - anto_galli4 : RT @ItaliaTeam_it: LA TIGRE RUGGISCE ANCORA?????? Che impresa! ???? Brignone è seconda nello slalom gigante di Coppa del Mondo ad Are, in Sve… - sportli26181512 : Sci, vittorie Coppa del Mondo: Shiffrin a quota 86 come Stenmark: Con il trionfo in gigante ad Are (Svezia), Mikael… -