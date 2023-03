La Sindrome della ragazza fortunata: cos’è, secondo uno psicologo (Di venerdì 10 marzo 2023) In questi giorni veniamo a conoscenza di un nuovo fenomeno che si definisce Sindrome della ragazza fortunata (o lucky girl syndrome) che sta spopolando in rete, ma soprattutto sui social, riguardo al percorso di alcune influencer. Questa Sindrome descrive uno stile di “pensiero positivo” secondo il quale basta vedere la vita e ciò che ci accade in maniera positiva e tutto andrà bene. Non solo: con questa visione della realtà si possono realizzare facilmente tutti i propri sogni, basta semplicemente volerlo e dirsi di sì. Ma è davvero così? Questa nuova tendenza, però ha un lato oscuro. In psicologia sociale già il dottor Merton parlò negli anni ’70 della “profezia autoavverantesi”, ovvero la forza che esercitano le nostre convinzioni sul raggiungimento ... Leggi su cultweb (Di venerdì 10 marzo 2023) In questi giorni veniamo a conoscenza di un nuovo fenomeno che si definisce(o lucky girl syndrome) che sta spopolando in rete, ma soprattutto sui social, riguardo al percorso di alcune influencer. Questadescrive uno stile di “pensiero positivo”il quale basta vedere la vita e ciò che ci accade in maniera positiva e tutto andrà bene. Non solo: con questa visionerealtà si possono realizzare facilmente tutti i propri sogni, basta semplicemente volerlo e dirsi di sì. Ma è davvero così? Questa nuova tendenza, però ha un lato oscuro. In psicologia sociale già il dottor Merton parlò negli anni ’70“profezia autoavverantesi”, ovvero la forza che esercitano le nostre convinzioni sul raggiungimento ...

