La scherma mondiale vota a maggioranza | atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il Congresso della Federazione internazionale di(Fie) hato aper la riammissione deglineutrali di nazionalità russa e bielorussa in vista dell’inizio della qualifica olimpica. Lo annuncia il presidente della Federazione italiana, Paolo Azzi, sottolineando che “tale esito è stato rimessodecisioni che saranno prese dal Comitato olimpico internazionale (Cio). “La linea, chiara e imprescindibile, resta quella del Cio – afferma ancora Azzi -. È fondamentale ricordare che, come ben spiegato negli stessi quesiti proposti ai rappresentanti delle Federazioni nazionali di tutto il mondo, la Fie abbia specificato che l’ultima parola spetterà al CIO. Una posizione che la Federazione italianaha coerentemente sostenuto fin ...

