La Russia perde un altro alleato: ferma opposizione all'invasione dal nuovo leader (Di venerdì 10 marzo 2023) Il fronte pro-Russia perde i pezzi. Il nuovo presidente di Cipro, Nicos Christodoulides, ha condannato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina nella sua prima intervista con una tv straniera. Opporsi a quella che la Russia definisce una «operazione speciale» ci pone «dalla parte giusta della storia», ha detto alla Tv greca Ert. Cipro aveva stretti rapporti con il Cremlino prima dell'invasione, tanto che era soprannominata la «Mosca del Mediterraneo». La seconda città dell'isola, Limassol, ospitava una fiorente comunità russa e compagnie legate ad alleati del presidente Vladimir Putin. Per questo motivo il presidente precedente, Nicos Anastasiades, era stato reticente nel condannare pubblicamente l'invasione russa dell'Ucraina. Ora lo fa Christodoulides, ...

