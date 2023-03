La Russia frega le armi all'Ucraina e le spedisce in Iran: cosa c'è dietro (Di venerdì 10 marzo 2023) La guerra e il rifornimento di armi continuano senza sosta. L'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, ma non è ancora operativo per contrastare l'offensiva di Mosca. Lo riferisce il Financial Times, aggiungendo che Kiev attende alcuni lanciatori Patriot pure dai Paesi Bassi. Nel frattempo la Russia ha catturato sul campo di battaglia alcune delle armi e delle attrezzature fornite dagli Stati Uniti e dalla Nato e le ha inviate in Iran, dove è possibile che si provi a decodificarne i sistemi. Lo hanno rivelato alla Cnn quattro fonti a conoscenza della questione. Nell'ultimo anno ci sono stati diversi casi in cui le forze di Vladimir Putin hanno preso possesso di armi come sistemi anticarro Javelin e sistemi antiaerei Stinger ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) La guerra e il rifornimento dicontinuano senza sosta. L'ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, ma non è ancora operativo per contrastare l'offensiva di Mosca. Lo riferisce il Financial Times, aggiungendo che Kiev attende alcuni lanciatori Patriot pure dai Paesi Bassi. Nel frattempo laha catturato sul campo di battaglia alcune dellee delle attrezzature fornite dagli Stati Uniti e dalla Nato e le ha inviate in, dove è possibile che si provi a decodificarne i sistemi. Lo hanno rivelato alla Cnn quattro fonti a conoscenza della questione. Nell'ultimo anno ci sono stati diversi casi in cui le forze di Vladimir Putin hanno preso possesso dicome sistemi anticarro Javelin e sistemi antiaerei Stinger ...

