La Roma ipoteca i quarti di Europa League. Nel fortino Olimpico Real Sociedad ko (Di venerdì 10 marzo 2023) Quattro giorni dopo la sofferta vittoria con la Juve, la Roma del Generale Mourinho si rimette l’elmetto e miete un’altra vittima all’Olimpico. Stavolta a fare le spese del contro gioco dell’allenatore portoghese è il temuto Real Sociedad, uscito dall’urna del sorteggio degli ottavi come uno dei peggiori avversari che potesse toccare in sorte. Con quattro cambi iniziali in formazione rispetto all’undici che aveva iniziato la gara coi bianconeri (segnale evidente di una rosa ormai matura e finalmente valorizzata all’occorrenza anche in partite importanti) la squadra di Mourinho dimostra da subito di aver già dimenticato il successo con la Juve. Concentrata e vigorosa, pronta a ripartire e stavolta con un centravanti in campo, la Roma ha sbloccato al 12’ la gara con un magnifico goal (di El Sharaawy), ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) Quattro giorni dopo la sofferta vittoria con la Juve, ladel Generale Mourinho si rimette l’elmetto e miete un’altra vittima all’. Stavolta a fare le spese del contro gioco dell’allenatore portoghese è il temuto, uscito dall’urna del sorteggio degli ottavi come uno dei peggiori avversari che potesse toccare in sorte. Con quattro cambi iniziali in formazione rispetto all’undici che aveva iniziato la gara coi bianconeri (segnale evidente di una rosa ormai matura e finalmente valorizzata all’occorrenza anche in partite importanti) la squadra di Mourinho dimostra da subito di aver già dimenticato il successo con la Juve. Concentrata e vigorosa, pronta a ripartire e stavolta con un centravanti in campo, laha sbloccato al 12’ la gara con un magnifico goal (di El Sharaawy), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : La doppietta di Mourinho: la Roma ipoteca i quarti e l’arbitro Serra è deferito - infoitsport : Roma, prova di forza. Mou non si ferma e ipoteca i quarti - forzaroma : La doppietta di Mourinho: la Roma ipoteca i quarti e l’arbitro Serra è deferito #ASRoma #UEL - forzaroma : Roma, prova di forza. Mou non si ferma e ipoteca i quarti #ASRoma #romarealsociedad #UEL - romanewseu : #Roma, prova di forza contro la #RealSociedad: #Mourinho non si ferma e ipoteca i quarti ? -