La roadmap della Difesa tra innovazione e procurement L’audizione di Portolano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Preservare l’autonomia strategica tecnologica, attuare processi diefficaci e flessibili per adattarsi al mutevole scenario contemporaneo e assicurarsi una base industriale competitiva a livello internazionale. Sono stati i principali obiettivi illustrati dal Segretario generale(Sgd) e Direttore nazionale degli armamenti (Dna), generale Luciano, alle commissioni di Affari esteri eresponsabili di Camera e Senato, nel corso delle sue audizioni sulle linee programmatiche del mandato. “La mia visione è improntata alla ricercamassima sinergia con l’area tecnico-operativa, per comprenderne le esigenze capacitive in tutti i settori, e con il comparto industriale, il mondo accademico e i centri di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BwarelabsI : ?? Reminder, oggi si terrà una Community Town Hall! ?? Unitevi al nostro server Discord e scoprite di più sul rilasc… - Legambiente : ??'Completare anagrafe scolastica, incentivare costituzione di C.E.R.S, efficientamento energetico edifici e install… - BwarelabsI : ?? Attenzione: questo giovedì, 09.03, si terrà una Community Town Hall! ?? Unitevi al nostro server Discord e scopri… - Lucan_Dario : Comunque credo che il progetto nft che possa esplodere col tempo, vedendo anche il rispetto della roadmap sia quell… - NicoMazzoni : 2/ - Sbirciatina del codice Solidity direttamtne dal pc Danilo e della beta di #Coderblock - Nuovi look ai personag… -

Ormai Microsoft ci ha abituati a unadi aggiornamenti ben definita per Windows: il sistema operativo per PC Desktop e laptop ... Windows 11 ha portato a un cambiamento importanteprassi ...NUOVI MODELLI IN ARRIVO Analizzando più nel dettaglio ladei prodotti in arrivo, grazie alle slidepresentazione del nuovo piano industriale, possiamo già farci una primissima idea di ......Alla fiera Mecspe (BolognaFiere dal 29 marzo al 31 marzo 2023) Cosberg presenta la propria... Si tratta di un acronimo che racchiude l'essenzaconcezione che Cosberg ha delle macchine: ...

UNI al lavoro insieme a CEN e CENELEC sulla ‘roadmap’ europea ... Hydronews

Prima il manifesto politico. Poi un nuovo nome, che dovrà essere «più sexy» di “Terzo polo”. Infine, entro l’autunno, il battesimo del partito ...L’andamento in crescita del settore manifatturiero orafo, argentiero e gioielliero nel 2023 rischia di essere frenato dall’incapacità delle imprese (oltre 7.100 in Italia) di reperire manodopera speci ...