La rissa che nessuno ha visto | qui viene giù la Roma

Un 2-0 convincente alla Real Sociedad, che lancia la Roma verso i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono riusciti ad avere la meglio sui baschi grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla, che una volta per tempo hanno fatto gioire l'Olimpico e ora permetteranno a José Mourinho di preparare la sfida di ritorno con due risultati su tre a disposizione per poter andare avanti. Anche se non è passato inosservato l'episodio che ha coinvolto Nemanja Matic e Bryan Cristante, la coppia centrale di centrocampo di cui lo Special One non si priva praticamente mai. A metà del secondo tempo, infatti, la Roma ha perso un pallone in mezzo al campo, Matic si è arrabbiato con Cristante e i due si sono ritrovati a discutere faccia a faccia in mezzo al campo.

