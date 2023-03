La rinascita di Nas ha toccato nuovi vertici

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 marzo 2023) È difficile credere che a questo punto della sua carriera trentennale la leggenda del rap Nas non sia mai stato un headliner del Madison Square Garden di New York, l’arena più famosa del mondo. Ma il suo concerto del 24 Febbraio è stato nuna perfetta celebrazione della trilogia King’s Disease, i tre album (più una collezione bonus, Magic) creati con il prolifico produttore Hit-Boy negli ultimi tre anni che hanno restituito Nas al livello più alto del rap game e fatto ottenere a Nasir il suo primo Grammy (per King’s Disease, pubblicato nel 2021). “Mi sto divertendo e sto davvero mettendo la musica prima di qualsiasi altra cosa” dice Nas prima di salire sul palco. “E quando lo fai, non sai mai cosa potrebbe succedere”. L’atmosfera prima del concerto è rilassata e riservata, in netto contrasto con i suoi giorni da giovane rapper, quando Nas girava con una crew di attaccabrighe del ...